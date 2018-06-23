Hak-İş Genel Başkanı Arslan’dan Soros’a tepki

24 Haziran genel seçimleri kapsamında Çorum’a gelen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Çorum il Başkanı Mehmet Karadağ ile bir araya geldi. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, dünyaca ünlü spekülatör George Soros’un makalesinde Türkiye ile ilgili görüşlerine sert tepki gösterdi.

Soros’un geçtiğimiz günlerde yayınlanan makalesinde Türkiye, Çin ve Rusya’nın hedef tahtasına konduğuna dikkat çeken Arslan, Soros’un Türkiye’de Gezi olayları ve Ukrayna’da yaşanan olayların arkasında olduğuna işaret etti.

Arslan, Soros’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör benzetmesinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tasfiye edilmesi çağrısı yaptığına dikkat çekti.

Hak-İş olarak istikrardan yana olduklarını vurgulayan Arslan, "Türkiye’deki istikrardan rahatsız olan çevreler terör örgütlerini kullanarak ülkemize diz çöktürmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin terörle mücadelesinde istikrara ihtiyaç var. Terörle diz çöktüremeyeceğini anlayan dış güçler bu sefer de ekonomik saldırıya geçti. Dövizi manipüle etmeye başladı. Bu saldırılar devam ederken Batı ve Amerika tarafından Cumhurbaşkanımızın diktatör olduğu ve görevden el çektirilmesi gerektiği yönünde algı oluşturulmaya başlandı. Oyun büyük ve bu oyunu millet bozacak" dedi.

24 Haziran’da Türkiye’nin geleceğinin birlik ve beraberliğinin oylanacağını belirten Arslan, tüm seçmenleri sandığı tüm sandıklara giderek oy kullanmaları için çağrıda bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ise Arslan’ın bir dava adamı olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti olarak iş ve emek dünyasını önemsediklerini dile getiren Karadağ, işçinin alın terinin kurumadan hakkının teslim edilmesini prensip edindiklerini söyledi. Taşeron işçilerin AK Parti iktidarında kadroya kavuştuğunu hatırlatan Karadağ, çalışanların refah seviyesinin yükseltilmesi için her zaman çalıştıklarını belirtti. Karadağ, ayrıca kadroya geçenlerin özlük haklarının da yapılacak düzenlemeyle daha da iyileştirileceğini sözlerine ekledi.

Ziyarette AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya ve Hak-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu hazır bulundu.