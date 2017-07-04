Hitit Üniversitesi BESYO özel yetenek sınavları başladı

Hafta sonuna kadar sürecek olan özel yetenek sınavlarında ilk gününde öğrenciler ve milli sporcular yeteneklerini sergiliyor. BESYo öğretim üyelerinin büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği sınavlar 3 farklı kamerayla kayıt altına alınıyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer ile birlikte Tevfik Kış Spor Salonu’na giderek burada devam eden sınavları bir süre izledi. Rektör Alkan, sınavlar hakkında BESYO Müdürü Prof. Dr. Faruk Yamaner’den bilgi aldı.

Özel yetenek sınavlarının çok güzel bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Alkan, sınavlara 2 bin 400 civarında başvurunun olduğuna dikkat çekti. Sınavların hakkaniyet ölçüsünde gerçekleştirildiğinin altını çizen Alkan, sınavların 3 farklı şekilde kamera kaydının yapıldığını açıkladı.

BESYO’nun oldukça az sayıda öğretim üyesi olan bir birimken şuanda uluslararası müsabakaları yapabilir konuma geldiğini vurgulayan Alkan, “Bu üniversitemiz içinde geçerli. Daha önce temel dersleri aldırabilmek için Milli Eğitim Müdürlüğü’nden destek alan üniversitemiz şuanda uluslararası kabuğunu kırmış bir üniversite haline geldi. Bu onur verici. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde her ilde bir üniversite olması amacı sadece eğitim faaliyetlerini yapan değil bulunduğu ilin, bölgenin gelişmesine katkı sağlamaktı. Bizde bu bakış açısıyla bir yönetim tarzı sergiledik. Bizim ilk yaptığımız bina herhangi bir fakülte binası değil. Merkez Laboratuarımızdır. İlk yaptığımız bina Teknokent’imizdir. Bunlar tesadüfen olan şeyler değil. Bunlar bizim bakış açımızı gösteriyor. Çünkü darbe girişimde de gördük kendi teknolojinize sahip değilseniz uluslararası arenada çok güçlü olamıyorsunuz. Bunlara sahipseniz kuralları belirleyici oluyorsunuz. Ülkelerin mali gücü üniversitelerle ölçülüyor. Üniversitelerin yapabildikleri çalışmalar üniversitelerin başarısıyla ölçülür. Esas lokomotif diğer kurumlarla beraber üniversitelerdir” dedi.

BESYO spor salonu ile ilgili de açıklama da bulunan Alkan, “Geçtiğimiz yıl yetiştirilmesi gereken bir salonumuz vardı. Bu yıl ki Futsal şampiyonasına yetiştirilmesi için çaba sarf ettik. Fakat unutulmaması gerekir ki biz bu etkinlikleri o salonlara almadık. Biz Hitit Üniversitesi olarak Çorum’a aldık. Salonlara alınmış olsaydı Çorum’dan çok daha güzel salonları olan başka üniversiteler başka illerde vardı. Biz bu süreci yurt dışında salon ve sunumlar yaparak Çorum’a kazandırdık. Bu şampiyona üç salonda yapılacaktı. Çok sayıda sportif müsabaka yapılacak. 3 salonumuz milletvekilimiz Salim Uslu ve Vali Necmettin Kılıç’ın koordinasyonuyla şampiyonaya hazır hale getirildi. Salonlar bir şey almıyor. Bunu alan bir irade. Bir düşünce. Biz bunu yaptık. Çorum’a uluslararası müsabakaları alabileceğimizi gösterdik” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Yamaner’de, BESYO’ya ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Sınavlara beklentilerinin üzerinde bir katılım olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yamaner, “Geçen yıl puanımız 175 idi. Akademik başarıyı daha ileri taşımak için puan sayısını 220’ye çıkarttık. Çok mutluyuz. Şuana kadar bir tane şikayet almadık. Sınavda hiçbir itiraz olmadı. 3 kamera ile sınavları kayıt altına alıyoruz. Sadece eğitim almak için gelen öğrenci yok çok üst düzey başarılı öğrencilerimiz var. Bu yıl milli sporcularda kota koyduk. İyi bir katılım var. İyi gidiyoruz. Cuma günü sınavlar bitecek. Sonuçları açıklayabilmek için ÖSYM’nin LGS ve LYS sınavlarını açıklamasını bekliyoruz. Ayın 13’ünde açıklama yapılacak” dedi.

Sınavlarla ilgili teknik açıklamada da bulunan Okul müdürü Yamaner, “Atletizm branşına 333 kişi, güreş branşına 37 kişi, artistik-jimnastik branşına 13 kişi, yüzme branşına 26 kişi, badminton branşına 71, basketbol branşına 172, hentbol branşına 116, futbol branşına 587, voleyboy branşına 191 kişi müracaat etti. Engelli müracaatında 3 bayan 12 erkek olmak üzere 15 kişi müracaat etti. Takım sporlarında milli 1 kişi müracaat etti. Bu yıl millilere kota getirdik. C milli olanlara kota getirdik. Toplamda sayısı 478 bayan, bin 904 erkek üzere 2 bin 382 aday müracaatta bulundu. Sınavlarda tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.