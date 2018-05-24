Hitit Üniversitesi kapılarını çocuklara açıyor

Hitit Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ’Çocuk Üniversitesi’ projesiyle çocuklara yönelik bilimsel, sosyal ve sanatsal sportif etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerde öğrencilere öğretim üyeleri eşlik edecek.

Eğitim ve araştırma alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra “Üniversitelerin bulunduğu ile ve bölgeye; bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik katkı sağlama” misyonundan hareketle birçok etkinliğe imza atan Hitit Üniversitesi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2018” etkinliklerini planlama toplantısı yapıldı.

Üniversite olarak iki yıldır başarıyla gerçekleştirdikleri, yoğun talep gören ve üçüncüsünün yapılmasına karar verdikleri HİTÜ Çocuk Üniversitesi’nin bu yıl TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programları kapsamında desteklenen projeler arasında yer aldığını dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bunun da ne kadar doğru bir iş yaptıklarının göstergesi olduğunu söyledi.

Bu yıl daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Alkan, bu proje desteği ile öğrenci sayısının 100’e çıkarılacağını ve katkı payının da 50 TL’ye düşürüleceğini belirterek yüzde 10 çocuğa ise bedelsiz katılım imkânının tanınmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam ise geçen yıl yapılan etkinliklerden ve katılımcı memnuniyetleri hakkında görüşleri dile getirdi. Öğretim elemanları ile gerçekleştirilen görüş alışverişi sonrasında 2018 HİTÜ Çocuk Üniversitesinde, “Anatomiye Giriş, Arkeoloji Atölyesi, Birlikte Şarkı Söyleyelim-Eğlenelim, Çocuklar İçin 3D Tasarım Atölyesi, Deneylerin Renkli Dünyası, DNA Okulu, Ebru Atölyesi, Elektronik-Robotik Atölyesi (Scratch Atölyesi, Çocuklar İçin Kodlama Atölyesi), Matematikçiler Gizemli Sayıların Peşinde, Mikropların Dünyası, Nano Dünyaya Yolculuk, Nöro-görüntüleme Teknikleri, Pratik İngilizce ve Drama Atölyesi, Robotlar Artık Hayatımızda, Seramik Atölyesi, Uçaklar Hakkında Merak Ettiklerimiz, Yaşam Boyu Spor, Oyunla Spor Öğreniyorum, Yaratıcı Sanat Atölyesi” başlıkları altında etkinliklerin yapılmasına karar verildi.

8 Haziran-29 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan “HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2018” etkinliğine, 11-13 yaş aralığındaki 100 öğrencinin katılması planlanıyor.