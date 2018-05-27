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27 Mayıs 2018 14:59

İDP’den Kavuncu’ya destek

AK Parti Çorum milletvekili adayı Erol Kavuncu, Türkiye üzerine oynanan oyunlara en güzel cevabı milletin 24 Haziran’da vereceğini söyledi.

İDP’den Kavuncu’ya destek

27 Mayıs 2018 14:59


AK Parti Çorum milletvekili adayı Erol Kavuncu, İnsani Değerler Platformu üyeleri ile bir araya geldi. Programda İDP Dönem Sözcüsü Zeki Kanbur ve platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunan Kavuncu, platformdan tam destek geldi.


100 yıl önce oynanan oyunların bugünlerin de oynandığına dikkat çeken Kavuncu, Gezi olaylarından bugüne kadar farklı senaryoların ortaya koyarak Türkiye’nin önünün kesilmeye çalışıldığını, son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde fiili olarak ülkenin işgal edilmeye çalışanların başarılı olamadığının altını çizdi.


Türkiye’yi hazmedemeyen, gelişmesini ve bölgesinde söz sahibi olmasını istemeyen çevrelerin şimdi de döviz kuru üzerinden ülke ekonomisine suikast düzenlediğine dikkat çeken Kavuncu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı dik duran milletimiz, 24 Haziran’da bir kez daha bu hain tuzakların önüne set çekerek Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlara en güzel cevabı sandıkta verecek” dedi.


Bu seçimin yüzyılın seçimi olduğunu dile getiren Kavuncu, “Cumhur ittifakı ile ülkemizi şahlandıracak bir seçimdir. Çorum’da hedefimiz en yüksek oyu alıp ilimizi halkımızı en iyi ve en güçlü şekilde temsil etmektir. Eğer güçlü bir Meclis olmazsa, güçlü bir hükümet olamaz. Güçlü bir hükümet olmazsa güçlü bir Türkiye olamaz. Dolayısıyla sloganımız bizim şudur; ’Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.




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