Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmancık yönünden Kargı istikametine giden Cihan Yedek yönetimindeki 19 HL 135 plakalı kamyonet, Sarpunkavak köyüne dönmeye çalışan Esalettin Sarı (57) yönetimindeki 19 HA 237 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan Meryem Sarı (60) ve Enes Buğra Sarı (12) yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan Esalettin ve Meryem Sarı Osmancık Belediyesi İtfaiye Kaza Kırım ekibi, jandarma ve sağlık görevlilerinin yaptığı çalışma sonucu araçtan çıkarıldı. Kazada Meryem Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, Eselattin Sarı ve Enes Buğra Sarı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Savcısı’nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Meryem Sarı’nın cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan d-100 karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.