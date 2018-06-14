Kargı Kaymakamlığı’ndan erken bayramlaşma

Kargı’da her bayram Kaymakamlık ve Belediye’nin ortaklaşa düzenlediği bayramlaşma programı bu yıl Çorum Valiliği’nde gerçekleştirilecek törenle aynı zamana gelmesi nedeniyle arife gününde yapıldı.

Kargı Kaymakamı Emre Çifçi’nin ev sahipliğinde Kaymakamlık makamında saat 12.00’de başlayan bayramlaşmaya Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Jandarma Komutanı J.Tğm. Tayfun Köksal, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin ve kurum çalışanları katıldı.

Kargı Kaymakamı Emre Çifci, Tüm Kargı halkının bayramı kutladığını belirterek, "Bayramın ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, huzur ve güvenle geçmesini temenni ediyorum" dedi.