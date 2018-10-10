Kargı TOKİ 2. Etap sahipleri belli oldu

Kargı'da yapımına devam edilen 690 dairelik 2. Etap TOKİ konutlarının noter huzurunda yapılan çekilişle sahipleri belirlendi.

TOKİ ile Kargı Belediyesi'nin yaptığı işbirliği sonucunda yapılan 2. Etap 717 konut projesi kapsamında 717 konuta, 690 müracaat oldu.

Kura çekilişi öncesinde bir konuşma yapan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, birinci etabın ardından daha yüksek bir katılımla ikinci etabı gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirtti. TOKİ'nin ikinci etapla birlikte yaklaşık bin daire inşa ettiğini belirten başkan Şen, merak edilen doğalgaz sorularına da cevap verdi. Başkan Şen doğalgazın Kargı'ya kesinlikle geleceğini belirterek, ‘'Doğalgaz hakkında çeşitli şeyler konuşuluyor. Doğalgaz ilçemize kesinlikle gelecek ve doğalgazın ilçemize gelmesinde en büyük etken TOKİ konutları olacaktır'' dedi.

Ardından kura çekilişine başlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişinde ilk hak sahibini Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen çekti. Başkan Şen'in kurasından Recep Başak isimli vatandaş çıktı. Sahneye davet edilen Başak kendi dairesini belirlemek için çektiği kuradan B1 12. Blok 3. Kat. 13 numaralı daireyi seçti.

TOKİ konutlarında 208 adet 3+1daire ve 509 adet 2+1 daire olmak üzere toplam 717 konut bulunuyor. 690 kişinin müracaat ettiği konutlardan 27 konutun ise sabinin bulunmadığı ve satışa hazır durumda olduğu belirtildi. Boşta olan 27 dairelerden almak isteyenlerin başvuru ücretlerini yatırıp konutları satın alabilecekleri belirtildi.

Cengizhan Düğün Salonu'nda yapılan kura çekimine Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, TOKİ Proje Uzmanı Murat Sırt, Kargı Noteri Salih Uğur Toksoy, Kargı Ziraat Bankası Müdürü Hilmi Bakıcı ve vatandaşlar katıldı.