Kargı Ülkü Ocakları’ndan öğrencilere bot yardımı

İlçede bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık yardım yapmak için çalışma başlatan Kargı Ülkü Ocakları, ilçedeki iki lise ve iki ilkokulda bulunan 50 öğrenciye bot yardımı yaptı.

Kargı Ülkü Ocakları Başkanı Murat Soruk, "Havaların soğumasıyla birlikte ilçemizdeki ihtiyacı olan öğrencilerimize kışlık yardımı yapmak için çalışma yaptık. Bu çerçevede ilçemizde bulunan 4 okulda belirlediğimiz 50 öğrenci kardeşimize ülküdaşlarımızın desteğiyle bot alarak okul yöneticilerimize teslim ettik. Ülkü Ocakları olarak geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize olan desteklerimiz devam edecek’’ diye konuştu.

Geçen yıl 20 öğrenciye kışlık giysi yardımı yaptıklarını hatırlatan Soruk, "Ülkü Ocakları olarak kışlık yardım kampanyasını bu yıl da yaparak ilçemizde geleneksel hale getirdik. Allah nasip ederse ülküdaşlarımızın da desteğiyle önümüzdeki yılda öğrencilerimize desteğimiz devam edecek’’ dedi.