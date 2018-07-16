Kent Park için ilk kazma vuruldu

Kent Park projesini hakkında bilgi veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulakadir Şahiner, eski stadyumun bulunduğu alanı ve eski şehir parkıyla stadyumun arasında kalan yolu içine alacak şekilde 16 bin 703 metrekarelik bir alana kent parkı yapacaklarını söyledi.

’2 bin ağaç dikilecek’

Yeni yapılacak olan Kent parkı, Eski şehir parkıyla birleştirecek ve iki parkın bütünlüğü sağlanmış olacaktır diyen Başkan Şahiner, "Kent parkına 2 bin adet ağaç dikilecek ve yaklaşık 5 bin civarında küçük bitki ile bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması yapılacaktır. 7 bin metrekarelik alan rulo çim ile çimlendirilecektir" dedi.

’500 metrekarelik alan kafeterya olacak’

500 metrekarelik bir alana kafeterya yapılacağını söyleyen Başkan Şahiner, "Etrafı raylı cam sistemi, taşıyıcı sistemi alüminyum profil ve çatısı açılır, kapanır alacak şekilde, mutfağı, bay, bayan ve engelli tuvaletleri, bebek odası ve bahçesi olacaktır" şeklinde konuştu.

’1000 kişilik amfitiyatro’

Yağışlı ve güneşli havalarda etkinlik yapılmasına imkan sağlayacak şekilde Ramazan etkinlikleri, konser gibi etkinliklerin yapılacağı 1000 kişi kapasiteli amfitiyatro yapılacağını aktaran Başkan Şahiner, ayrıca dairesel fonlu müzikle beraber ahenkli bir şekilde su gösterilerinin yapıldığı, rengarenk aydınlatmaları olacak şekilde 113 metrekarelik bir alana müzikli dans süs havuzu yapılacağını kaydetti. Şahiner park alanı içerisinde, eşit mesafelerde olacak şekilde, insanların kullanımına kolaylık sağlayacak 4 adet çeşme yapılacağını sözlerine ekledi.

’Spor alanları yapılacak’

Kent Parkın içerisinde etrafı kapalı, aydınlatması olan, 24 saat vatandaşların kullanımına açık bir adet voleybol sahası, ayrıca gençlerin spor aktivitelerini gerçekleştirebileceği, etrafı kapalı, aydınlatması olan basketbol sahası yapılacağını ifade eden Başkan Şahiner, eski stadyum alanında koşu yapan kişilerin daha iyi imkanlarda spor yapabilmeleri için etrafı ağaçlarla gölgelendirilmiş bir koşu parkuru yapılacağını kaydetti.

Park meydanında bulunan havuz etrafında vatandaşların oturup havuzdaki su gösterisini izleyebileceği 8 adet oval oturma mekanları yapılacağını aktaran Başkan Şahiner, güneş ışınlarının daha iyi engellenerek yaz günlerinde vatandaşların vakit geçirebileceği estetik 11 adet brandalı mekanları yapılacağını belirtti.

’Çocuklar için oyun parkları yapılacak’

Şahiner ayrıca kalabalık grupların birlikte vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, aktivite yapabileceği, içlerinde oturma alanlarının ve ağaçların etrafında ise iklimlendirme için süs havuzları bulunan mekanlar yapılacağını ifade etti.

Başkan Şahiner, proje kapsamında 360 araçlık otopark, 10 adet fitness aletleri, 1 adet oyun parkı, büyük çocuklar için 1 adet oyun grubu, 1 adet oyun parkuru ve 1 adet engelsiz oyun parkı yapılacağını kaydetti.

Şehir parkında yapılan tanıtım ve işe başlama törenine Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Ahmet Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, İYİ Parti İlçe Başkanı Fazlı Koçak, Oda Başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.