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19 Eylül 2017 17:21

Kılıçdaroğlu’na derdini anlatırken bayılan Şaban Taşlı tedavi altına alındı

Çorum’un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Biz emekliyiz.

Kılıçdaroğlu’na derdini anlatırken bayılan Şaban Taşlı tedavi altına alındı

19 Eylül 2017 17:21

Emekli bitti. Rençper bitti” dedikten sonra yere yığılan Şaban Taşlı, Osmancık Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na derdini anlatırken bayılan Şaban Taşlı, acil servis müşahede servisinde İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Biz emekliyiz. Emekli bitti. Rençper bitti dedikten sonra bayılmışım. Düşerken başımı betona çarpmışım. Sağlık ekipleri beni hastaneye kaldırmış. Genel Başkanla konuşabilseydim emekliler ve rençperin durumu hakkında bilgi verecektim. Ülkeye milyonlarca Suriyeli getirdiler. Onlara bakıyorlar, bizi unuttular. Biz borçluyuz. Emekliye yüzde 3-5 zam veriyorlar. Rençperin ürünü para etmiyor. Esnaf emekliye veresiye hiçbir şey vermiyor. Durumuz içler acısı diyecektim” şeklinde konuştu.




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