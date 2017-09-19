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19 Eylül 2017 15:45

Kılıçdaroğlu’na derdini anlatırken bayıldı

Çorum’da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaşan bir vatandaş, “Biz emekliyiz.

Kılıçdaroğlu’na derdini anlatırken bayıldı

19 Eylül 2017 15:45

Emekli bitti. Rençper bitti” dedikten sonra yere yığıldı


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’un Osmancık ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak Mardin’in Derik ilçesinde operasyon sırasında PKK terör örgütü ile çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna’nın Yenimahalle Zerat Zeytinli Caddesi’nde bulunan evini ziyaret etti. Şehit astsubayın babası Muzaffer Ayna’ya taziyelerini ileten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ayna ailesiyle bir süre görüştükten sonra şehit evinden ayrıldı.



Derdini anlatırken bayıldı


Şehit evi çıkışında Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaşan Şaban Taşlı isimli bir vatandaş, “Biz emekliyiz. Emekli bitti. Rençper bitti” dedikten sonra bayıldı. Yere düşüp kafasını beton zemine çarpan Şaban Taşlı için Kılıçdaroğlu sağlık görevlilerini çağırdı. Sağlık görevlileri şahsa müdahale ettikten sonra Osmancık Devlet Hastanesine kaldırdı. Kılıçdaroğlu, yaşlı adam hastaneye kaldırılana kadar başından ayrılmadı.


Kılıçdaroğlu’na ziyaretlerde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse ve Amasya Milletvekili Mustafa Tunca, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere eşlik etti.




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