Kistik fibrozis için pedal çeviriyorlar

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Gökhan Güneri’nin oğlu Fatih’e doğumundan hemen sonra akciğer ve sindirim sistemini etkileyen genetik kistik fibrozis teşhisi konuldu. Tedavi süreci nedeniyle öğretmenliği bırakmak zorunda kalan Güneri, kistik fibrozis ve organ bağışına dikkati çekmek için arkadaşı Zafer Mutlu ile bisiklet turuna çıktı. Bugün Çorum’un Sungurlu ilçesine gelen Güleri ve Mutlu’yu, Kaymakamlık önünde İlçe Spor Müdürü Halil Yurt karşıladı.

Amacının bu hastalığın ismini duyurup özellikle de akciğer nakline dikkat çekmek olduğunu söyleyen Güleri, "Tanısı konmamış yaklaşık 30 bine yakın kistik fibrozis hastamız var. Onların da tedavilerinin başlamasını istiyoruz." diye konuştu.

Güneri, her gün 100 kilometre pedal çevirdiklerini, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’a ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Güneri’ye eşlik eden Zafer Mutlu ise fedakar babaya destek olmak için yola çıktığını belirtti. Amaçlarının bu hastalığa dikkat çekmek olduğunu söyleyen Mutlu da, "Daha önce yaptığımız etkinliklerde topladığımız paralarla Ege Üniversitesi’nde bir tanı ve tedavi merkezi kurulmasına destek olduk. Türkiye’nin başka şehirlerinde de tanı ve tedavi merkezleri açılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.