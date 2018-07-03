Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 20:15

Kontrolden çıkan tır refüje çıktı, granitler yola saçıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan tır refüje çıkarken, granitler yola saçıldı.

Kontrolden çıkan tır refüje çıktı, granitler yola saçıldı

03 Temmuz 2018 20:15


Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan İsmail Güngör yönetimindeki 60 TJ 267 plakalı granit yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje girdi. Bariyerleri yıkan tır güçlükle dururken, tırda yüklü granitler yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Granitlerin karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açılırken, tır çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç