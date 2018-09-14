Mecitözü Kaymakamı Doğan'ın mutlu günü

Çorum'un Mecitözü İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, Buse Altıkardeş ile nişanlandı.

Ankara doğumlu olan yaklaşık 5 yıldır Çorum'da kaymakamlığın yanı sıra Vali Yardımcısı olarak da görev yapan Doğan, iktisatçı Buse Altıkardeş ile evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Kaymakam Doğan ve Altıkardeş'in nişan yüzüklerini Vali Necmettin taktı. Vali Kılıç, genç çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

Nişan törenine Vali Necmettin Kılıç, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, daire müdürleri, belediye başkanları ile çiftlerin alileleri ve yakınları katıldı.