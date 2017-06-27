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27 Haziran 2017 14:16

MHP’de Çorum Teşkilatlarında bayramlaşma programı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatları tarafından Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

MHP’de Çorum Teşkilatlarında bayramlaşma programı

27 Haziran 2017 14:16


Bayramlaşma programında konuşan MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, “Milli birlik ve kardeşlik ruhu ve şuuru diri olduktan sonra hiçbir hain emel, hiçbir işbirlikçi Türkiye’ye zarar veremeyecektir” dedi.


Ramazan ayının ruhuna gölge düşüren hain ve bölücü terör kanlı vardiyalarını sürdürdüğünü belirten Aras, Türkiye düşmanlarının Ramazan ayında da boş durmadığını söyledi.


İçinde bulunduğumuz coğrafyanın savaş alanına çevrildiğini, Türkiye zorda olduğunu dile getiren Aras, Ortadoğu’da yaşanan insanlık dramı, hak ve hukuk ihlalleri, dökülen kan, coğrafyamızı saran ateş çemberi, dört bir yanımızı kuşatan şiddet dalgasının milletimizi hüzne boğduğunun altını çizdi.


Sadece Türkiye’nin değil, insanlığın terörle boğuştuğuna dikkat çeken Aras, “Küresel akıl dağılmış, küresel vicdan susmuştur. Türk Milletinin terörle mücadelesine şaşı bakan, terör örgütlerinin sırtını sıvazlayanların terörden şikayetçi olmaları inandırıcı olmamıştır. Türkiye yoğun bir beka mücadelesi vermektedir. Vatan coğrafyasından taviz isteyen, millet varlığımıza kasteden, devletimizden çözülme bekleyen iç ve dış mihraklar pusudadır. Tehditin dozajı fazla, tehlikenin boyutu yüksektir. Milletimizin karşı karşıya olduğu vahim meseleler fuzuli yürüyüşlerle aşılamayacak, engebeli yollarda adalet bulunamayacaktır. Milli birlik ve kardeşlik ruhu ve şuuru diri olduktan sonra hiçbir hain emel, hiçbir işbirlikçi Türkiye’ye zarar veremeyecektir. İçinden geçtiğimiz karanlık ve sorunlarla yüklü zaman zarfında; asırların şahitliğiyle oluşmuş kardeşliğimizin bozulması, üniter yapımızın sulandırılması hedeflense de, tıpkı bayram günlerindeki gibi aziz milletimizin bütün fertleri bir araya gelerek sahnelenmeye çalışılan kirli oyunları tarihin çöplüğüne atacaklardır” ifadelerini kullandı.


Parti binasındaki bayramlaşma programına MHP MYK Üyesi Vahit Doğan, ilçe başkanları ve partililer katıldı.




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