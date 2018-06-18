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18 Haziran 2018 15:32

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ağır, 7 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ağır, 7 yaralı

18 Haziran 2018 15:32


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Alembeyi karayolunun 5. kilometresi Derekışla-Yorgalı Köyü yol ayrımında meydana geldi. Alembeyli Köyün’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan O.Y. (47) yönetimindeki 19 SC 280 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.U. (65) yönetimindeki 19 M 5708 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü O.Y., minibüs sürücüsü A.U. ile minibüste yolcu olarak bulunan M.K. (65), D.K. (78), F.U. (65), A.Ç. (82) ve Ö.A (75) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralanan otomobil sürücüsü O.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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