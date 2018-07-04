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04 Temmuz 2018 17:00

Müftü Süleyman Çoban Osmancık’a veda etti

Suluova’ya tayini çıkan Osmancık Müftüsü Süleyman Çoban ilçeden ayrıldı.

Müftü Süleyman Çoban Osmancık’a veda etti

04 Temmuz 2018 17:00


2012 yılında Osmancık Müftülüğüne atanan Süleyman Çoban için ilçede görev yapan din görevlileri tarafından veda yemeği düzenledi. Duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde bir konuşma yapan Süleyman Çoban, Osmancık’ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, güzel dostluklar edindiğini dile getirirken yeni görev yeri olan Amasya Suluova’da kapısının herkese açık olduğunu ifade etti.


Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, görev yaptığı süre içerisinde ilçeye vermiş olduğu katkıdan dolayı plaket takdim etti. Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ise yeni görev yerinde başarılar dileyerek kendisine Osmancık hatırası olarak tablo hediye etti.


Süleyman Çoban’ın tayininin çıkmasının ardından İlçe Müftülüğü görevine Çankırı’ya bağlı Korgun İlçe Müftüsü Eyyüp Aydın atandı. Aydın’ın kısa zamanda Osmancık’taki görevine başlaması bekleniyor.




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