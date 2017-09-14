Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 11:33

Narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Çorum’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Narkotim polisleri bir otomobilde yaptıkları aramada 14 gram eroin maddesi ele geçirirken, 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

14 Eylül 2017 11:33


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara’dan Çorum’a eroin maddesi getirecekleri bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Narkotimler, Ankara yolu üzerinde bulunan bir aracı uygulama noktasında durdurdu.


Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada 14 gram eroin maddesi ele geçirirken, otomobilde bulunan Y.B., K.G., E.K. ve F.D. gözaltına alındı. Haklarında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan” soruşturma başlatılan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç