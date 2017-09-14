Narkotimler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara’dan Çorum’a eroin maddesi getirecekleri bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Narkotimler, Ankara yolu üzerinde bulunan bir aracı uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada 14 gram eroin maddesi ele geçirirken, otomobilde bulunan Y.B., K.G., E.K. ve F.D. gözaltına alındı. Haklarında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan” soruşturma başlatılan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.