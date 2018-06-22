OKA’dan 8 projeye 5.4 milyon lira hibe desteği

4 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Çorum Valisi Necmettin Kılıç ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile diğer yetkililerin katılımıyla OKA’dan hibe desteği almaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalandı.

OKA’nın 2018 yılında 18 milyon lirası turizm altyapısı, 10 milyon lirası da organize sanayi bölgelerinin altyapısını geliştirmeye yönelik olmak üzere 28 milyon lira tutarında hibe çağrısı yaptığını hatırlatan Vali Necmettin Kılıç, çağrı teklifi kapsamında Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat’tan illerinden 80 proje başvurusu yapıldığını açıkladı.

Çorum’dan sunulan projelerden 8’nin destek almaya hak kazandığını dile getiren Vali Kılıç, “Projelerin toplam yatırım tutarı 119 milyon lira iken OKA tarafından bu projelere 64 milyon liralık destek sağlanacak. Sözleşmeleri imzalanan Budaközü Vadisinin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi, İsmet Eker Kırsal Yaşam ve Tarım Çiftliği Projesi, Oğuz Adası, Hitit Köyü Çevre Düzenlemesi ve Peyzajı, Orta Karadeniz’de Kırsal Turizm Kargı ile Gelişiyor Projesi, Sungurlu OSB yönetim binası ile Hizmetlerimiz Artıyor Projesi, Osmancık OSB İdari ve Teknik Altyapıyı Geliştirme Projesi ile Çorum OSB Pozitif Enerji Projelerinin toplam yatırım tutarı 11 milyon 800 bin lira tutarında olup, bunun 5 milyon 400 bin lirası kalkınma ajansımız tarafından hibe desteği ile finanse edilecek” dedi.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise, OKA’nın bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması misyonu ve vizyonu dahilinde önemli bir aşamaya geçtiklerini söyledi.

2 yıl içerisinde 64 milyon liralık yatırım gerçekleşeceğini kaydeden Özen, OKA’ya bağlı illerde bugüne kadar 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, hibelerin yaklaşık 50 milyon lirasının özel sektöre, diğer 50 milyon lirasının ise kamuya gittiğini ifade etti.

Bu kez kamu sektörüyle çalıştıklarını ve kamu sektöründe tespit ettikleri iki temel sorun bulunduğunu anlatan Özen, “Bunlardan bir tanesi turizm destinasyonları altyapısının güçlendirilmesi, diğeri de Organize Sanayi Bölgelerindeki elektrik sistemi, katı atık yönetimi gibi altyapı sorunları. Bu soruna OKA olarak el atacağız. Bölgedeki OSB’lerde 11 proje uygulayacağız. Gelecek yıl yenilerine hazırlanılmalı. Proje hazırlama kültüründe ciddi bir gelişme olduğunu görüyoruz. Sözleşmesini imzaladığımız projeler hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.