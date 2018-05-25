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25 Mayıs 2018 12:22

Öksüz ve yetim öğrencilere iftar yemeği

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öksüz ve yetim öğrencilere iftar yemeği verildi.

Öksüz ve yetim öğrencilere iftar yemeği

25 Mayıs 2018 12:22


Sungurlu’da eğitim gören öksüz ve yetim öğrenciler için düzenlenen iftar programı öncesi ilahiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. İftar yemeği sonrası söz alan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit; ’’Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemizdeki okullarda eğitim öğretim gören yetim ve öksüz çocuklar ve aileleriyle birlikte iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Öğrencilerimiz velileriyle aileleriyle birlikte iftar yemeğine teşrif ettiler hepsinden Allah razı olsun. İlçe Kaymakamımız her organizasyonda olduğu gibi bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmadı bizi çocuklarımızla birlikte mutlu ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yetim ve öksüz çocuklarımızın hem annesi hem babası olmak için çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımıza eğitim öğretim hayatı boyunca destek olmanın kol kanat germenin eğitim öğretimlerine katkı sağlamanın gayreti içinde olacağız bize bu bağlamda destek sağlayan yanımızda yer alan herkesten Allah razı olsun" dedi.


Öğretmenevinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.




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