Osmancık’ta 198 aileye evleri teslim edildi

Osmancık Belediyesi tarafından ilçeye büyük fayda sağlayacak yeni yatırımlar için toplu temel atma programı düzenlendi. Törende Osmancık Belediyesi tarafından inşa edilen kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi ile 55 bin metrekare alana yapılan kent Park’ın ve TOKİ tarafından dar gelirliler için inşa edilen 357 konutun temeli atıldı.

Temel Atma töreninde bir konuşma yapan Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, dört yılda Osmancık’ta büyük bir değişim yaşadığını söyledi.

Başkan Karataş, gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak için çalıştıklarını belirterek, “Sizlerin teveccühü ile belediye başkanlığı görevimizi emanet aldığımız günden beri, sizlere hizmet etmenin onuruyla; azimle, gayretle, şevkle, çalıştık, çalışıyoruz. Attığımız her adımda, vermiş olduğunuz emanete sahip çıkmaya, sizlere layık olmaya çalıştık.” diye konuştu.

’Osmancık büyük bir değişim yaşıyor’

Yapılan çalışmalarla Osmancık’ta köklü bir değişeme imza atıldığını kaydeden Hamza Karataş, “Dört yıl içerisinde sizlerle birlikte birçok temel atma töreni, birçok açılış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yine sizlerle birlikte coşkulu bir açılış töreni yapmıştık. Bu törende şehirler arası otobüs terminalimiz, İtfaiye binamız, Belediye hizmet kampüsümüz ve Tabiat parkımız hizmete girmişti. Yaklaşık beş ay önce de hep birlikte doğalgaz açılış törenimizi yaparak şehrimizin adını doğalgaz kullanan kentler arasına yazdırmıştık. Şimdi bugün, mübarek bir ayda, birlik ve beraberlik içerisinde, böylesine güzel bir gününde hep birlikte Kent Parkın, Yüzme havuzunun ve 357 konutun temelini atıyoruz. Osmancık gerçekten büyük bir değişim yaşıyor.” dedi.

’Gemici Toki konutları teslim edildi’

TOKİ 2. Etap Gemici konutları projesi kapsamında inşa edilen 198 konut da törende hak sahiplerine teslim edildi. Ev sahibi olan vatandaşların anahtarları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törene TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti Milletvekili Adayları Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Serap Yıldırım, Toki Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör, MHP İlçe Başkanı Satılmış Karatağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.