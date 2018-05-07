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07 Mayıs 2018 20:49

Osmancık’ta trafik kazası: 5 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Osmancık’ta trafik kazası: 5 yaralı

07 Mayıs 2018 20:49


Edinilen bilgiye göre, Kargı istikametinden Çorum’a gitmekte olan Ufuk Tuncel yönetimindeki 19 UF 383 plakalı otomobil, Dereboğazı mevkiinde yapımı devam eden köprü inşaatını nedeniyle tek şeritten trafik akışını sağlayan yolda, trafik işaretlerini fark edemeyince köprü inşaatına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ufuk Tuncel ile otomobilde bulunan İbrahim, Hatice ve Gökhan T. ile Selcan A. yaralandı. Yaralılar çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarken, olay yerine çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiler.


Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.




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