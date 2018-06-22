Otomobil tankere arkadan çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Emrah Atlı yönetimindeki 18 GX JH yabancı plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Yıldıray Avcı yönetimindeki 19 KP 351 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.