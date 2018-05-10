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10 Mayıs 2018 18:16

Otopark görevlisini alevlerin arasından kurtaran kahraman kıza Başkan Gür’den ziyaret

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, bir otoparkın kulübesinde çıkan yangında yaralanan genci alevlerin arasından tek başına çıkaran Ayşe Bilgin’i ziyaret etti.

Otopark görevlisini alevlerin arasından kurtaran kahraman kıza Başkan Gür’den ziyaret

10 Mayıs 2018 18:16


ÇESOB yönetim kurulu üyeleriyle birlikte genç kızın çalıştığı iş yerini ziyaret eden Başkan Gür, Bilgin’e gösterdiği cesaretten dolayı teşekkür ederek, “Her vatandaşın yapması gereken bu. Kızımızın böyle bir cesaret göstermesi gerçekten bizi onure etti. Böyle bir hediye size az bile” dedi.


Otopark görevlisini alevler arasından alan Ayşe Bilgin ise insanlık görevini yaptığını belirterek, “Herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım. Orada ortada bir can var. Bugün olsa yine aynısını yapardım” ifadelerini kullandı.


Başkan Gür, daha sonra genç kıza hediye takdiminde bulundu.



OLAY


Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp 12. Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta dün bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış, yangın sırasında kulübede bulunan Emrah K. adlı genç dumandan etkilenmişti. Yoğun duman nedeniyle gişe kulübesi içerisinde baygınlık geçirerek alevlerin arasında kalan genci, Ayşe Bilgin dışarı çıkarmıştı. Yangında yaralanan genç hastanede tedavi altına alınmıştı.




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