Öztürk kardeşlerin hayalleri gerçek oldu

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan ve Fenerbahçe’nin hiçbir maçını kaçırmayan Öztürk kardeşlerin hayalini İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çorum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hasan Özer Gökmen harekete geçti. Yapılan görüşmeler sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Öztürk kardeşleri İstanbul’a davet etti.

Yatağa mahkum olarak hayatlarını idame ettiren çocuklar hayallerinin gerçeğe dönüşeceği yönündeki müjdeli haberi aldıktan sonra hafta sonu babaları İbrahim Öztürk ve Çorum Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Cumhur Sevinç, Fikret Hışıroğlu, Atakan Akman, Yasin Ünal, Ömer Karslı ve Uğur Saylan ile birlikte İstanbul’a gitti. Öztürk kardeşler ilk olarak Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ni ziyaret etti.

Burada Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler sorumlusu Murat Boyraz tarafından karşılanan çocuklara önce kompleks hakkında bilgi verilirken daha sonra Fenerbahçe Müzesi gezdirildi. Fenerbahçe’nin tarihi hakkında bilgilendirilen Öztürk kardeşler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdikleri Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ni beğendiklerini dile getirdiler.

Müze ziyaretinin ardından Alihan ve Yiğithan kardeşleri ile beraberindekiler Fenerbahçe’nin Samandıra’da bulunan Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret etti.

Burada Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman, takım kaptanı Volkan Demirel ve diğer futbolcularla görüşen Öztürk kardeşler bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler. Kocaman ve Demirel, sohbet ettikleri Öztürk kardeşlerle yakından ilgilendiler. Ziyaret sonunda kaleci Volkan Demirel Alihan ve Yiğithan’a imzalı eldiven hediye ederken Çorum heyeti de futbolculara leblebi verdi.

Öztürk kardeşler son olarak Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe Başkanı aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanımız Önder Fırat, Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Doğan ve Dernekler Sorumlumuz Murat Boyraz’ında hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aziz Yıldırım, Alihan ve Yiğithan ile sohbet etti.

Alihan ve Yiğithan Öztürk kardeşlere imzalı Fenerbahçe forması hediye eden Başkan Aziz Yıldırım, “Her zaman yanınızdayız. Bundan sonra da ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Bize haber verdiğinizde biz gereğini yaparız” dedi. Ziyaret sonunda Öztürk kardeşler, Başkan Yıldırım’a Çorum leblebisi hediye etti.

Alihan ve Yiğithan Öztürk kardeşler ile ailesi ile birlikte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçını tribünden izledi.

“Çocukların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Alihan ve Yiğithan Öztürk kardeşlerin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve kaleci Volkan Demirel ile bir araya gelme hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çorum Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Sevinç, “Çocuklarımız çok mutlu oldular. Bugün başkanımızın ilgisi ve alakası, Samandıra’da teknik heyetin ve futbolcuların ilgisi alakasından son derece memnun olduk. Bu çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Aslolan bu çocukların mutluluğuydu. Bunu başardığımıza inanıyorum. Bizde çok mutlu olduk” dedi.

Baba İbrahim Öztürk ise, çok mutlu olduklarını belirterek, “Çok güzel bir duygu. Benim çocuklarımın Şükrü Saraçoğlu’nda maç izlemek, Fenerbahçe Kulubü Başkanımız Aziz Yıldırım ve futbolcularla tanışmaktı. Bize bu fırsatı sağladığınız için sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.

Yiğithan Öztürk ise, Fenerbahçe Spor Kulubü’nde olmaktan dolayı mutlu, Sivasspor maçı nedeniyle de heyecanlı olduğunu söyledi.

Hayallerinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatan Alihan Öztürk ise, “Beni mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.