Rektör Alkan Kampüs ve Yurt binasını inceledi

Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer ile birlikte Sungurlu Meslek Yüksekokul Kampüsü ve Yurt binasında incelemelerde bulundu.

Dr. Reha Metin Alkan, "60 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen kampüsümüz uzun yıllar ilçemize yeteceği görülmektedir. Mevcut binamızda 450 öğrencimiz otururken bir arada yapılan yeni binamızda 1200 öğrencimiz aynı anda oturabileceği bir kapasiteye ulaşıldı" dedi.

Kampüsde bazı teknik sorunlar yaşandığını aktaranRektör Alkan, "Tabi ki bunlar aşılamayacak problemler değil. Yeni firmamızla bu tür sıkıntılar yaşayacağımızı düşünmüyorum. 1 Ağustos’ta teslim tarihi var ama biz firmamızın daha önce teslim edeceğini düşünüyoruz. Kampüs tamamlandığı zaman Sungurlu için güzel olacaktır. Şuanda 10’e yakın aktif programımız var. Yenileri açılacak, sosyal hizmet gibi zor bir bölüm var. Türkiye’de hocası çok zor bulunan bir bölüm. Öğrencilerin neredeyse hepsinin iş bulacağı bir bölüm. Bizde böylesine bir zor bölümü Sungurlu’da açtık. Bizler çok özel bölümlerle güzel yaklaşımlarla Üniversitemizi büyütüyoruz. Sungurlu’da bu büyümeden payını alıyor. Hayırsever İş adamı Haydar Ali Öztaş abimizin öncülüğünde bir grup iş adamımız muazzam destek verdi. Bu destek olmasaydı biz bu süreci daha farklı yürütürdük. Onların yapmış olduğu bu destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

’İş adamlarının desteğini bekliyoruz"

Sungurlu’nun gelişmesi ve kalkınmasının bir ayağın da yüksekokuldan geçtiğini belirten Rektör Alkan, "Sungurlulu iş adamlarımız ne kadar çok destek olursa o kadar çok imkan sağlamış olurlar. Öğrenci sayısı ne kadar çok olursa İlçe ekonomisine o kadar çok katkı sağlanır. Bizler Üniversite olarak Sungurlu’ya ve diğer ilçelerimize en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama sadece bizlerin çabası yeterli olmuyor. Bizlerde değerli Sungurlulu iş adamlarından daha çok destek bekliyoruz" diye konuştu.

Sungurlu’nun destek konusunda daha fazla potansiyele sahip olduğunu biliyorum diyen Alkan, "Eğer ki o potansiyel bize destek verirse İlimize gelen öğrenciler ilimizdeki gelişmeler Sungurlu’yu etkileyecektir. Bu anlamda daha fazla destek vermesi gerekirken yeterince destek vermeyen diğer hayırsever iş adamlarına da bu konuya el atmasını da bizim için değil kendileri için yararlı olacaktır, sonuç olarak burası bitecektir. Bize destek verirlerse biz daha hızlı büyürüz. Üniversitenin Meslek Yüksekokulu büyürse Sungurlu’nun da sekteröl olarak büyüyecektir. Desteğini beklediğimiz insanlara asıl daha çok yansıyacaktır. Bunu görmelerini istiyorum. Bunu görürlerse de Sungurlu hem de kendileri ticareten ve sosyal olarak ta kültürel olarak katkısını göreceklerdir" ifadelerini kullandı.