Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenin mezarı başında anma programı düzenlendi. Osmancık Kaymakam Vekili Azmi Yeşil, Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, şehit öğretmenin amcası Ertuğrul Yalçın, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okutuldu.

Şenay Aybüke gibi öğretmen olan amcası Ertuğrul Yalçın, kutsal mesleklerinin yeni bir kutlama gününde şehit yeğeni Şenay Aybüke’nin mezarı başında bulunduklarını belirterek, “Mesleğinin henüz birinci yılını dolduramadan şehit olmasının vermiş olduğu üzüntüsüyle, ayrıca şehitliğin vermiş olduğu gurur ve heyecanla bu kutsal günü kutlamaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel de, bir vatanın kan, ter ve mürekkep ile kurulduğunu belirterek, “Biz çok şükür eğitim camiası olarak Şenay Aybüke Yalçın’la bunu yerine getirdik. Öğretmen olarak ter döktük, öğrenci yetiştirirken mürekkep harcadık ve en sonunda bu vatan için olması gerekiyorsa kanımızı da yere serdik, kanımızı da döktük. Huzurlarınızda bu şehit kızımızı, hem sıvı olarak kanını, terini ve mürekkebini dökerek bu vatana görevini ifa ettiği için hem de siz değerli insanlara, öğrencilerimize ve biz büyüklere bu vatan için kan nasıl dökülür, nasıl dökülmesi gerektiği konusunda örnek olduğu için saygı duyuyorum, huzurunda saygıyla eğiliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum ve 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla da diyorum ki; öğretmenlik sadece masalarda, sıralarda ifa edilen değil, yeri gelince şahit olduğumuz üzere de çeşitli şekilde kahramanlıklar gösteren kurumdur” ifadelerini kullandı.

Osmancık Kaymakam Vekili Azmi Yeşil, şehitlik makamının İslam dininde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Allah’ın bu makamı herkese nasip etmediğini belirtti.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ise öğretmenlik mesleğinin çok zor ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu söyledi. Karataş, bütün öğretmenlerin mesleklerini ifa ettiği süre içinde bütün zamanını, enerjisini geleceğimiz olan nesillerimizi yetiştirme konusunda harcadıklarını dile getirdi. Öğretmenler Günü’nü kutlayan Karataş, eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken, şehit olan Şenay Aybüke’ye de Allah’tan rahmet dileyerek, kederli ailesine sabırlar diledi.