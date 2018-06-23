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23 Haziran 2018 19:16

Şehit Doğanlaroğlu’nun mezarı yenilendi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde şehit olan Çorumlu Jandarma Er Mahir Doğanlaroğlu’nun mezarı yenilendi.

Şehit Doğanlaroğlu’nun mezarı yenilendi

23 Haziran 2018 19:16


19 Ağustos 1976 tarihinde Antalya’nın Korkuteli ilçesinde köylüler arasında yaşanan yayla davasına müdahale sonucunda görevli J. Er Mahir Doğanlaroğlu şehit oldu. Şehidin naaşı Sungurlu’ya bağlı Gökçeköyü mezarlığına defnedildi. Zamanla yıpranan şehidin mezarı Sungurlu İlçe jandarma Komutanlığı’nı harekete geçirdi. Gerekli yazışmaları tamamlayan jandarma ekipleri Şehit J. Er Doğanlaroğlu ’nun mezarını tadilattan geçirdi.


Şehidin ailesi, Sungurlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi ve jandarma personeline teşekkür etti.




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