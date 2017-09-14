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14 Eylül 2017 18:33

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;

Çorum’un Sungurlu Belediyesi alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner;

14 Eylül 2017 18:33


Sunurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bahçelievler mahallesinde daha önceden belirlenen alanlarda sathi kaplama ve kilitli parke çalışmaları başladı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Belediye bünyemizde bulunan bütün ekiplerimizle birlikte hayatı kolaylaştıracak çalışmalara devam ediyoruz.Ekiplerimizle belirlediğimiz noktalarda sahti kaplama yol ve kilit parke taşı döşeme çalışması yapılıyor. Bu çalışmayla mahalle halkı yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulmuş olacak. Önümüzdeki günlerde çalışma tamamlanacak. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Bahçelievler mahallesi Gurbet sokakta sahti kaplama yol yapılması planlanırken, Akarsu, İnci, Asma, Baklan, Şehit İlker Sabancılar , Yonca, 2016. ve 2012. sokaklarda ise kilitli parke taş döşeme çalışması yapılacağı bildirildi.




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