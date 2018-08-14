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14 Ağustos 2018 10:04

Sungurlu Belediyesi 100 çocuğu sevindirecek

Sungurlu Belediyesi bir ilki gerçekleştirerek karnesini getiren 100 çocuğa çekilişle bisiklet hediye edecek.

Sungurlu Belediyesi 100 çocuğu sevindirecek

14 Ağustos 2018 10:04


Sungurlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz bisiklet kampanyası başlatıldığı duyuruldu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımız tarafından, çekilişle ilk 100 çocuğumuza ücretsiz bisiklet dağıtımı kampanyası gerçekleştirilecektir. Başvurular 14 Ağustos-7 Eylül 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvurular için, anne, baba ve çocuğun kimlik fotokopisi ve çocuğun son karnesiyle beraber sungurlu belediyesi beyaz masaya müracaat yapmaları gerekmektedir. Her aileden 1 başvuru kabul edilecektir" ifadeleri kullanıldı.




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