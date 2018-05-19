Sungurlu’da 19 Mayıs Coşkusu

Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan kutlama programı bayram kutlamaları ile devam etti.

Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, İlçe Kaymakamı Mithat Gözen, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Osman Polat ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner halkın, öğrenci ve sporcuların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Halil Yurt tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Program ’Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ ve ’Gençliğin Atatürk’e cevabının okunması, Şiirlerin okunmasıyla devam etti. Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü sporcu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Halk oyunları gösteri ile devam eden program ödül töreni ile sona erdi.

Kutlamalara İlçe Kaymakamı Mithat Gözen, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Osman Polat, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhuriyet Savcısı Salih Çetiner, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Tolga Çiftçi, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Halil Yurt, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.