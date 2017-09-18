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18 Eylül 2017 15:54

Sungurlu’da 8 bin 024 öğrenci ders başı yaptı

Sungurlu’da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 65 okul ve kurumda 8 bin 024 öğrenci ve yaklaşık 700 öğretmen bugün ders başı yaptı.

Sungurlu’da 8 bin 024 öğrenci ders başı yaptı

18 Eylül 2017 15:54


İsmetpaşa İlkokulu’nda düzenlenen programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılını kutladı.


MEB’in yayınlandığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017’de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018’de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.




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