Sungurlu’da ilk buğday hasadı yapıldı

İlçeye bağlı Kula Köyü’nde kendi biçerdöveri ile bayramın ilk günü 90 dönüm arazisini biçen Fatih Altuntaş isimli çiftçi, ilk buğday hasadını yaptı.

Geçen hafta ilk arpa hasadını yaptığını söyleyen Fatih Altuntaş, arpa hasarının beklentinin altında gerçekleştiğini, buğdayın ise arpaya göre biraz daha iyi olduğunu ifade etti.

Geçen hafta kendi biçer döveriyle 40 dekar araziden dönüm başına 450-500 kilo yani 20 ton mahsul beklerken, dönüm başı 200 kilo yani 8 ton mahsul elde ettiğini söyleyen Altuntaş, buğdayın biraz daha iyi olduğunu ancak yine beklentilerinin altında kaldığını belirtti.

Hasadın beklentinin altında gerçekleşmesini kuraklığa bağlayan Altuntaş, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden gelecek fiyatı beklediğini kaydetti.