Sungurlu’da ilk iftar yapıldı

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk iftarını, Sungurlu Belediyesinin Atatürk Meydanı’nda kurduğu iftar çadırında yaptı. Sungurlu’da, ihtiyaç sahibi, evlerine yetişemeyen vatandaşlar , öğrenciler ve bu manevi havayı bizimle yaşamak isteyenler ; Belediyenin kurduğu iftar çadırında ilk iftarlarını yaptılar.

Ramazan ayının ilk iftarını açan vatandaşlar, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın tüm Müslüman Alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

İftar çadırını gezen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’de, "Ramazanımızı İnşallah bir ay boyunca bu güzelliklerle yaşayacağız. Yüce Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, dualarımızı kabul eylesin" temennisinde bulundu.