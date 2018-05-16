Sungurlu’da Kent Güvenlik Sistemi yenileniyor

Savunma Sanayi müsteşarlığı tarafından ihale edilen ASELSAN tarafından yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kurulumu işi kapsamında Sungurlu’da 24 görüntüleme noktası ve ilçe giriş çıkışlarında 2 adet Plaka Tanıma Sistemi (PTS) montaj çalışması yapılacak.

Türkiye genelinde yürütülen proje ile tek tip yerli görüntü izleme yazılımı kullanılırken milli yazılım sayesinde tüm görüntüler kriz merkezlerinde anlık olarak izlenebileceği ifade edildi. PTS sayesinde de tüm il ve ilçelerin araç giriş çıkışları kontrol altına tutulacak ve kayıp, çalıntı, terör nitelikli aranan araçlar sisteme düştüğünde anlık olarak alarm üreten PTS geçmişe yönelik araç geçiş sorgusu yapılabilecek.