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14 Eylül 2017 18:29

Sungurlu’da "Öğrenmenin ve Öğretmenin Sınırı Yok" projesi

Çorum’un Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı "Seminer Çalışması" döneminde, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla üniversiteler ve akademisyenler ile işbirliği yaparak başlattığı “Öğrenmenin ve Öğretmenin Sınırı Yok” adlı projenin ikinci aşaması gerçekleştirildi.

Sungurlu’da

14 Eylül 2017 18:29


Özel İdare Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa Hitit Üniversitesinden katılan Yrd. Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu, Ögretim Görevlileri Gülden Öztürk Serter ve Özlem Bal yaptığı sunumlarla öğretmenlere “Kaynaştırma Eğitimi” konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.


Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ramazan Çırakoğlu. "Kaynaştırma Uygulamasında Karşılaşılan Sorunları’’ dile getirerek yapılması gerekenlerin öğretmenlere bilgi verdi. Program İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit’in plaket takdimiyle sona erdi.




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