Sungurlu’da "Öğrenmenin ve Öğretmenin Sınırı Yok" projesi

Özel İdare Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa Hitit Üniversitesinden katılan Yrd. Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu, Ögretim Görevlileri Gülden Öztürk Serter ve Özlem Bal yaptığı sunumlarla öğretmenlere “Kaynaştırma Eğitimi” konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ramazan Çırakoğlu. "Kaynaştırma Uygulamasında Karşılaşılan Sorunları’’ dile getirerek yapılması gerekenlerin öğretmenlere bilgi verdi. Program İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit’in plaket takdimiyle sona erdi.