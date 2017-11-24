Sungurlu’da öğretmenler günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında ilk olarak ilçede vefat eden öğretmenlerin aileleri ziyaret edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve beraberindeki şube müdürleri ziyarette ebediyete intikal etmiş öğretmenler için Kuran’ı Kerim okunarak dualar edildi.

Ziyaretlerin ardından şehit olan öğretmenler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Ulu Cami’de düzenlenen mevlit programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, şube müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

’Başöğretmen’e çelenk sunuldu’

Mevlit programının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Eryiğit, törene katılan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Atatürk Anıtı’ndaki programın ardından Haydar Öztaş Anadolu Lisesi tarafından Öğretmenler Günü programı düzenlendi.

Sungurlu MTAL Konferans Salonu’nda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Osman Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutanı Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Yalnızca mesleki kimliğimiz değil, yaşam tarzımıza dönüşmüş öğretmenlik mesleğinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenlik unvanını kabul ettiği bu günün yıl dönümünde, Öğretmenler gününün kutlanmasına yönelik, öğretmenlerin yoğun bir şekilde hatırlanmasının, eğitimin, bilginin gündeme geldiği bu günde bizleri yalnız bırakmayan başta kaymakamımız olmak üzere, katılım sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Programda emekli olan öğretmenlere plaket verildi. Program konferans salonunda düzenlenen resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.