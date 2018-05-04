Sungurlu’da okul öncesi şenlikleri başladı

Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri, A. ihsan Emralioğlu şehir parkında protokol üyeleri ile birlikte anaokulu öğrencilerinin açılış kurdelesini keserek başladı.

Eğlence Parkı, Midilli Atlar, 8 Farklı Atölye ve Masal Köyü olarak açılan stantlarda bine yakın çocuğumuz çeşitli etkinlikler yaparak mutlu bir gün geçirdiler.

Programda Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu Müdürü Yasemin Yiğitbaş günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ise konuşmasında, “Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okul öncesi eğitimde okuyan öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve ilçe genelinde okul öncesi eğitimi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediğimiz okul öncesi şenliğinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde 2 bağımsız anaokulunda 180 öğrenciye, okullar bünyesinde de 18 anasınıfı ile 464 öğrenciye toplamda ise 644 öğrenciye 49 öğretmenimizle hizmet vermekteyiz. Okul öncesinde 3 etwinning çalışması yürütülmekte olup önümüzdeki yıl bu sayının daha da artırılmasını hedeflemekteyiz. İlçemizde okul öncesi 5 yaş gurubunda okullaşma oranı yüzde 95 tir." dedi.

Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan gezici okul öncesi öğretmenliği projesi ile 4 köydeki çocukların öğretmenleri köye giderek eğitim görmelerinin sağlandığını ifade eden Eryiğit, " Velilerimizden beklentimiz, çocuklarını 3 yaşından itibaren okullarımıza kaydettirmeleridir. Şuna emin olmalarını isterim ki bütün öğretmenlerimiz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için en üst seviyede gayret göstermektedirler. Bu şenlikle amaçlarımızdan biri olan okul öncesinde farkındalık oluşturmayı başarabilirsek ilçemizin okul öncesindeki okullaşma oranı artacaktır. Hazırlığı aylardır süren şenliğimizde öğrencilerimiz 8 farklı atölyede farklı etkinlikler yaparken oyun alanları masal köyü ve pony clup midilli atları ile eğlenmelerini sağlayacağız. Bu güzel organizasyon için “fedakarca çalışan bütün öğretmen arkadaşlarıma şahsım, öğrencilerimiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

Açılışa Kaymakam Mitat Gözen, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluş ve Siyasi Parti Temsilcileri, Okul Müdürleri Öğrenci ve Öğrenci velileri katıldı.