Sungurlu’da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan İbrahim Düldül yönetimindeki 19 EK 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon Hakimiyet’in kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.