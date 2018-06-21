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21 Haziran 2018 19:46

Sungurlu’da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sungurlu’da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

21 Haziran 2018 19:46

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan İbrahim Düldül yönetimindeki 19 EK 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon Hakimiyet’in kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.


Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.




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