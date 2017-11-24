Sungurlu’da pazarcılar üşümeyecek

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yapılan düzenlemeyle kışın pazarcıların aşırı rüzgara maruz kalmalarının ortadan kalkacağını söyledi.

Özellikle kış şartlarında pazarcıların aşırı rüzgara maruz kalması, soğuk kış günlerinde pazarcıların en büyük sorunu haline geliyordu. Pazarcıların durumu, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e bildirildi. Başkan Şahiner, hemen harekete geçerek konuyla ilgili Destek hizmetler Müdürlüğü ekiplerini görevlendirdi.

Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak açık olan kısımları branda ile kapattı. Başkan Şahiner, “Yapılan çalışma ile yaz aylarında brandalar açılabilecek, kışın olumsuz hava şartlarında kapatılabilecek” şeklinde konuştu.