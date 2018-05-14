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14 Mayıs 2018 16:01

Sungurlu’da Ramazan öncesi imalathanelere sıkı denetim

Sungurlu’da Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi ilçede bulunan fırın ve unlu mamul imalathanelerine kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Sungurlu’da Ramazan öncesi imalathanelere sıkı denetim

14 Mayıs 2018 16:01


İlçede hizmet veren fırın ve unlu mamül imalathanelerinin gramaj ve hijyen konusunda hassas olduğunu söyleyen Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Karaman, “İlçemizde üretim yapan unlu mamül imalathanesi ve fırınlara yönelik olarak düzenli olarak kontroller gerçekleştiriyoruz. Fırın ve imalathaneler bu konuda son derece hassas ve kontrollü hale geldi. Ramazan ayı öncesinde başladığımız ve büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz denetimlerimizde, gramaj ve hijyen konusunda olumsuz bir durum ile karşılaşmamak bizleri son derece memnun ediyor. Fırın ve unlu mamül imalathaneleri sahiplerinin hassasiyeti, vatandaşlarımızın dikkati ve zabıta ekiplerimizin düzenli kontrolleri sonucunda oluşan bu tablonun devamı için denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettiriyoruz” dedi.


Zabıta müdürü Karaman, “Zabıta Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Vatandaşlarımızın tükettikleri gıdalar veya bu gıdaların üretim alanlarıyla ilgili şüphe duymaları halinde bizlere ‘ALO 153 Sungurlu Belediye Zabıta’ hattından ulaşabilirler. Ekiplerimizle, özellikle ramazan ayı boyunca kontrollerimizi büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




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