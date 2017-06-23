Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 12:01

Sungurlu’da taksiciler korsana savaş açtı

Çorum’un Sungurlu ilçesindeki taksici esnafı, korsan taksilere adeta savaş açtılar.

Sungurlu’da taksiciler korsana savaş açtı

23 Haziran 2017 12:01


Korsan taşımacılıkla önemli çalışmalarımız var diyen şoförler otomobilciler denetim kurulu üyesi Ali Balku, bu konuyu jandarma trafik ve emniyet yetkililer ile ayrıntılı bir şekilde görüştük. Bu korsan taşımacılık sorunun kökten çözülmesi için emniyet birimlerimiz denetimlerini sıklaştırdı.


Sungurlu Şoförler Odası denetim kurulu başkanı Ali Balku, "Ekmek kazanmak taksici için artık çok zor, her evde iki otomobil var herkes kendi işini gördüğü gibi tanıdıklarına da yardımcı oluyor. Bunların üstüne birde korsan taksiler piyasa da cirit atıyorlar. Bu korsanlar, taksicilerin ekmeğine göz dikmişler kul hakkı yiyorlar. Polisimiz ve jandarmamız bu korsanlara göz açtırmıyor. Korsan taksicilik yapanlara ceza kesip, trafikten 15 gün men ediyorlar" dedi.


Taksicilerin korsan taksilerden bezdiğini hatırlatan Balku, "İlçemizde faaliyet gösteren taksici arkadaşlar yıllardır korsan taksilerden şikayetçi. Yetkililerden bu konuya eğilmelerini ve artık bir çözüm bulmalarını istiyoruz. 2017 yılının korsan taksicililerle mücadele yılı olacağını ve şoför arkadaşlarımız korsan taksicilik yapan kişileri jandarma ve emniyet birimlerimize bildirsinler bu bir vatandaşlık görevidir. Ramazan bayramı yaklaşması ile birlikte trafikte yoğunluk olacağını bu sebepten dolayı da trafik kurallarına daha dikkatli olunması gerektiğini ve trafik kurallarına uymayan sürücülerimizi nazik bir şekilde uyarmamız gerekiyor"dedi.


Taksici esnaflara seslenen Ali Balku, "Taksimetrelerinizi mutlaka açınız, Taksimetrenizi açmak sizin veya müşterinizin isteği ile değildir, kanuni zorunluluğu vardır. Kazasız, belasız bir bayram geçirmeniz dileği ile tüm şoför esnafımıza hayırlı bol kazançlar dilerim." diye konuştu




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:44
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:54
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!