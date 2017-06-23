Sungurlu’da taksiciler korsana savaş açtı

Korsan taşımacılıkla önemli çalışmalarımız var diyen şoförler otomobilciler denetim kurulu üyesi Ali Balku, bu konuyu jandarma trafik ve emniyet yetkililer ile ayrıntılı bir şekilde görüştük. Bu korsan taşımacılık sorunun kökten çözülmesi için emniyet birimlerimiz denetimlerini sıklaştırdı.

Sungurlu Şoförler Odası denetim kurulu başkanı Ali Balku, "Ekmek kazanmak taksici için artık çok zor, her evde iki otomobil var herkes kendi işini gördüğü gibi tanıdıklarına da yardımcı oluyor. Bunların üstüne birde korsan taksiler piyasa da cirit atıyorlar. Bu korsanlar, taksicilerin ekmeğine göz dikmişler kul hakkı yiyorlar. Polisimiz ve jandarmamız bu korsanlara göz açtırmıyor. Korsan taksicilik yapanlara ceza kesip, trafikten 15 gün men ediyorlar" dedi.

Taksicilerin korsan taksilerden bezdiğini hatırlatan Balku, "İlçemizde faaliyet gösteren taksici arkadaşlar yıllardır korsan taksilerden şikayetçi. Yetkililerden bu konuya eğilmelerini ve artık bir çözüm bulmalarını istiyoruz. 2017 yılının korsan taksicililerle mücadele yılı olacağını ve şoför arkadaşlarımız korsan taksicilik yapan kişileri jandarma ve emniyet birimlerimize bildirsinler bu bir vatandaşlık görevidir. Ramazan bayramı yaklaşması ile birlikte trafikte yoğunluk olacağını bu sebepten dolayı da trafik kurallarına daha dikkatli olunması gerektiğini ve trafik kurallarına uymayan sürücülerimizi nazik bir şekilde uyarmamız gerekiyor"dedi.

Taksici esnaflara seslenen Ali Balku, "Taksimetrelerinizi mutlaka açınız, Taksimetrenizi açmak sizin veya müşterinizin isteği ile değildir, kanuni zorunluluğu vardır. Kazasız, belasız bir bayram geçirmeniz dileği ile tüm şoför esnafımıza hayırlı bol kazançlar dilerim." diye konuştu