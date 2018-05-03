Sungurlu’da trafik ve ilk yardım haftası kutlandı

Sunguroğlu İlkokulu konferans salonunda yapılan programda öğrenciler şiirler okudu, Trafik kazalarının nedenlerinin anlatıldığı slayt gösterisini izlediler. Trafiği öğreniyorum projesi kapsamında okul koridorlarını yol olarak düşünüp üzerine kesik beyaz çizgiler çizilip kenarlarına işaret levhaları yerleştirdiler. Öğrencilerin trafik işaret ve levhalarının anlamlarını öğrenmesi, küçük yaşta trafik kurallarına uyma bilincini geliştirme ve trafik sorununa çözüm olmasına katkı sunmayı amaçlanan projede öğrencilerin teneffüslerde Trafik işaret ve levhaları öğrenen öğrencilere her ay ödüllendiren okul idaresi Nisan ayında da her sınıftan ilk üç öğrenciye çeşitli hediyeler verdiler.

Programa, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Tolga Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.