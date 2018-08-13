Tarihi Kadıasker caminin restorasyonu tamamlandı

Çorum Valiliğinden yapılan açıklama da, yapıldığı yıllarda Camii Cedid olarak da adlandırılan Kadı Asker Ali Efendi Cami’nin mayıs ayında restorasyona alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi;

“Cami beden duvarları üzerindeki çimento sıvanın raspası sonucunda moloz taş örgünün mukavemetini kaybetmesinden dolayı yapıda güçlendirme projesi hazırlatılarak proje doğrultusunda ülkemizde ender görülen bir güçlendirme çalışması yapılmıştır. Caminin iki katlı muhdes son cemaat bölümü yıkılarak yerine kurul onaylı projesi doğrultusunda tek katlı son cemaat yapılmıştır. Cami içerisinde bulunan ahşap elemanlarda özgün ve niteliğini kaybetmemiş olanların gerekli bakımları yapılarak koruma altına alınmış, niteliğini kaybetmiş olanlarda ise özgün malzeme ile değiştirilmiştir. Mihrap ve minberde yağlı boya raspası yapılmış ve alttan özgün kalem işi çıkarılmıştır. Kurul kararı gereği çıkan kalem işleri bu haliyle koruma altına alınmıştır. Camii pencereleri ve üst kat dışlık pencereleri özgün malzeme ile yenilenmiştir. Son cemaat ile harim arasındaki kapının replikası yapılmıştır. Camii taban tahtası yenilenmiştir. Çevre düzenlenmesi yapılmıştır.Caminin doğu cephesindeki betonarme WC binası yıkılarak, camiden uzak mesafede bay-bayan tuvalet, abdest alma ve engelli mekanları yeniden planlanarak yapılmıştır. Camiinin bütün elektrik tesisatı yenilenmiştir”