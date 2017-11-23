Tarım sektörünün kalbi Çorum’da atıyor

Atlas Uluslararası Fuarcılık tarafından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar ve Sergi Kompleksi’nde düzenlenen fuar yoğun ilgi gördü. 26 Kasım’da sona erecek olan tarım, gıda ve hayvancılık olmak üzere üç bölümden oluşan fuara 300 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Atlas Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Çorum Tarım Fuarı’na 500 firmanın katıldığını belirterek, "Çorum Tarım Fuarı’nın ilk yaptığımızda 80 firma katılmıştı. Şuanda fuarımıza 500 firma katılıyor. Fuarımızda tarım, hayvancılık ve gıda ile bütün makine ve ekipmanlar sergileniyor. Amacımız üreticilerimizin ürettikleri bütün makine ve ekipmanları burada sergilemek ve kullanıcılarında özellikle çiftçilerimizin sektördeki teknik ve teknolojik gelişmeleri bu fuarlar sayesinde takip etmelerini sağlamaktır. Bölgede yapılan en büyük tarım fuarlarından birisi olan Çorum Tarım Fuarı’na 250 ila 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Amacımız bu fuarı daha da büyüterek diğer fuarlar gibi güzel bir seviyeye getirmek. Güzel bir fuar alacak. Yoğun ilgi var. Fuarımız hem firmalar hem de alıcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor" dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı ise, fuarın tarımın teknoloji ile buluşması ve farklı ürünlerin tanıtılması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Fuarların firmaların kendilerini ispat ettikleri ortamlar olduğunu dile getiren Sarı, firmaların aynı zamanda sektörde yeni geliştirilen teknolojilerin tanıtımını yaparak çiftçilerin ufkunu açtığını belirtti.

"Tüm paydaşlar açısından büyük faydalar sağlayacak"

Türkiye’de tarımsal verimliliğin özellikle son yıllarda geliştirilen stratejik bakışı açısı, oluşturulan yeni destekleme politikaları ve hayata geçirilen projelerle arttığını kaydeden Sarı, "İlimiz tarımsal değeri hayvancılıkla birlikte 3 milyar liraya çıkmıştır. Bu uygulama doğru politikalarla ve desteklemelerle sağlandı. Çorum’un coğrafi konumu ekonomik, sosyal kültürel ve teknolojik gelişmişlik açısından önemli olduğu kadar tarımsal potansiyeli arazi, iklim ve toprak varlığı bakımından önemli yere sahiptir. Tarım sektöründeki aktörlerin tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ekipmanlar tohum, yem ve katkı maddeleri ilaç ve gübre gibi girdiler gelişen teknolojiden haberdar olması gerekiyor. Tarım fuarı ilimiz ve bölge çiftçileri ile sektörde hizmet veren firmalar ile tüm paydaşlar açısından büyük faydalar sağlayacak. Üretimden tüketime tüm zincirin eğitim, üretim ve denetim hizmeti veren kurum olarak yaptığımız bütün çalışmaların çiftçimize fayda getirmesine, tarım ve ekonomiye yarar sağlamasına önem gösteriyoruz. Görevimizi sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye çalışıyor gelişen tarım sektöründe geleceğe güvenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelecek 30 yılımızı planlıyoruz"

Çorum Valisi Necmettin Kılıç ise, Çorum’un müteşebbis ruhuyla Türkiye’deki en seçkin 10 il arasına girmeyi başardığına dikkat çekerek, ilin kendi dinamizmi ve gayretiyle çok önemli yerlere geldiğini vurguladı.

Çorum’un İstiklal Harbi’nde, Kıbrıs Harbi’nde, terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da çok şehit veren vatan toprağının tapu taşları gibi dimdik duran bir il olduğunun altını çizen Kılıç, Çorum en iyisini hak ettiğini kaydetti.

Çorum Valiliği olarak hazırladıkları stratejik planla kısa ve orta vadede verim alınabilecek alanlarda çalışmalar yaptıklarını anlatan Vali Kılıç, "Yeni başladığımız gelişme planıyla da gelecek 30 yılımızı planlıyoruz. Çorum’da ne yapmak lazım. Artık hayvancılık sektörü de tarımla birlikte zikrediliyor. Tarım ve hayvancılıkta yapmamız gereken çok iş var. Bize ikram edilen, lütfedilen zengin ve mümbit ovalarımız var. Bu ilden geçen Kızılırmak var. DSİ tarafından tüm su kaynaklarımızın planlandığı çalışma var. Yakın gelecekte sulanabilir tarım arazilerinin tamamı bu ilde suya kavuşacak. Sulanabilir tarım arazilerinin tamamını sulayan tek il belki de Çorum olacak. Bütün bunları entegre planla desteklemek lazım. Tarım ve hayvancılığı bir kabul ederek desteklemek lazım. Kesinlikle modern yöntemleri kullanmamız lazım. Tüm bunlar planlanıyor. Aşama aşama önümüze gelecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kılıç ve protokol üyeleri hep birlikte fuarın açılış kurdelesini gezdi. Protokol üyeleri ve davetliler daha sonra fuardaki stantları tek tek gezerek bilgi aldı.