TFF 3. Lig

Lig 3. Grup’ta Çorum Belediyespor sahasında karşılaştığı Ankara Adliyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
Hakemler: Sinan Özcan xx, Şener İnan xx, Ünal Doğru xx
Çorum Belediyespor: Sercan xx, Yakup xx, Tevfik xx, Abdullah xx, Akın xx (Erkan dk. 84 ?), Mert xx, Emre xx, Taner xx (M. Enes dk. 57 x), Yasin xx (Salim dk. 57 x), Doğan Can xxx, Abuzer Gaffar xx
Ankara Adliyespor: Onurcan xx, Metin Aydın xx (Fazlı dk. 74 x), Metin xx, Ferdi xx, Caner xx (Kaan dk. 84 x), Mustafa xx (Ömer Halis dk. 83 ?), Serkan xxx, Anıl xx, Ali xx, Celal xx
Goller: Doğan Can (dk. 37 ve 77) (Çorum Belediyespor), Serkan (dk. 27), Ali (dk. 90+6) (Ankara Adliyespor)
Sarı kartlar: Yakup, Akın (Çorum Belediyespor) Metin İlhan, Anıl, Celal (Ankara Adliyespor)