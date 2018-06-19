Uslu’dan Ticaret Borsası’na ziyaret

Milletvekili Salim Uslu, ziyarette geçtiğimiz aylarda Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Naki Özkubat’ı tebrik ederek, borsa başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Uslu, Ticaret Borsası’nın sahip olduğu modern kompleksle hem bölgesinde örnek hem de merkez konuma geldiğini belirtti.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum’un verimli bir toprak yapısına sahip olduğunu belirterek, dünyanın en kaliteli ceviz ve pirincinin Çorum’da üretildiğini söyledi. Borsanın kuruluşundan bugüne kadar gelişerek, büyüdüğünü dile getiren Özkubat, amaçlarının Çorumlu üretici, sanayici ve tüccara en iyi aynı zamanda en kaliteli hizmeti sunmak olduğunu dile getirdi.

Özkubat, borsa olarak yaptıkları işlemlerde kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak ülke ekonomisine katkı sunduklarını söyledi.