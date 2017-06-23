Zabıta dilencilere göz açtırmıyor

Sungurlu Belediyesi Zabıta ekipleri, hem ilçe içindeki hem de ilçe dışından gelerek özellikle cami önlerinde, kavşaklarda ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek duygu sömürüsü yoluyla dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Özellikle sokak ve caddelerde kaldırımların üzerinde, cami önlerinde, evleri ve iş yerlerini tek tek dolaşarak dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri yakaladıkları dilenciler bir daha dilenmemeleri hususunda gerekli ikaz ve uyarıları yaptıktan sonra ilçe dışına gönderiyor.