Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 14:32

1 tonluk kurbanlık ’Baron’a rakip aranıyor

Denizli’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa çıkan 1 ton ağırlığındaki ‘Baron’ isimli kurbanlık boğa, görenleri hayrete düşürüyor.

1 tonluk kurbanlık ’Baron’a rakip aranıyor

09 Ağustos 2018 14:32

Hayvan sahibi ise 1 tonluk kurbanlıklarına kentte rakip aradıklarını söyledi.


Kentte yaklaşan Kurban Bayramı öncesi küçük ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıkmaya başladı. Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda büyükbaş hayvanların satıldığı bölümde alım satışlar başlarken, satışa çıkan hayvanlardan en dikkat çekici olan ise 1 ton ağırlığındaki ’Baron’ isimli kurbanlık boğa oldu.


20 bin liradan satışa çıkan ’Baron’un sahibi Yaşar Sert, kurbanlıklarına pazarda ve kentte rakip aradıklarını söyledi. Baron’un satıldığından ve kurbanlık olduğundan yaklaşık 650 kilogram etinin çıkacağını da belirten Sert, pazarda hayvanlarının bir eşinin olmadığını da dile getirdi. Kurbanlıklarını açık alanda beslediklerini ifade eden Sert, Baron’un buğday, pehlivan yemi ve yonca yediğini vurguladı. Baron’un 2,5 yaşında olduğunu dile getiren Sert, hayvanı için henüz alıcı çıkmadığını sadece kilosu ve fiyatının sorulduğunu kaydetti. Sert, ayrıca Baron’u, Güney ilçesinde bakıp büyüttüklerini de aktardı. Sert, son olarak Baron için istedikleri 20 bin liralık fiyatta pazarlık paylarının da olduğunu sözlerine ekledi.


Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen ve Baron’u gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, vatandaşlar Baron’un fiyatının 20 bin lira olduğunu duyunca da ikinci bir defa şaşırıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç