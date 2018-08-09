1 tonluk kurbanlık ’Baron’a rakip aranıyor

Hayvan sahibi ise 1 tonluk kurbanlıklarına kentte rakip aradıklarını söyledi.

Kentte yaklaşan Kurban Bayramı öncesi küçük ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıkmaya başladı. Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda büyükbaş hayvanların satıldığı bölümde alım satışlar başlarken, satışa çıkan hayvanlardan en dikkat çekici olan ise 1 ton ağırlığındaki ’Baron’ isimli kurbanlık boğa oldu.

20 bin liradan satışa çıkan ’Baron’un sahibi Yaşar Sert, kurbanlıklarına pazarda ve kentte rakip aradıklarını söyledi. Baron’un satıldığından ve kurbanlık olduğundan yaklaşık 650 kilogram etinin çıkacağını da belirten Sert, pazarda hayvanlarının bir eşinin olmadığını da dile getirdi. Kurbanlıklarını açık alanda beslediklerini ifade eden Sert, Baron’un buğday, pehlivan yemi ve yonca yediğini vurguladı. Baron’un 2,5 yaşında olduğunu dile getiren Sert, hayvanı için henüz alıcı çıkmadığını sadece kilosu ve fiyatının sorulduğunu kaydetti. Sert, ayrıca Baron’u, Güney ilçesinde bakıp büyüttüklerini de aktardı. Sert, son olarak Baron için istedikleri 20 bin liralık fiyatta pazarlık paylarının da olduğunu sözlerine ekledi.

Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen ve Baron’u gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, vatandaşlar Baron’un fiyatının 20 bin lira olduğunu duyunca da ikinci bir defa şaşırıyor.