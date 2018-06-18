11 aylık bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

Anne karnında açık olan ve doğum sonrası kendiliğinden kapanması gerektiği halde kapanmayıp bebekte sık sık akciğer enfeksiyonu, gelişme geriliği ve kalp yetmezliğine neden olan damar, gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kapatıldı.

Denizli’de 11 aylık Ümmüşan Nazlı bebeğe kalp ameliyatı yapıldı. Kilo alamama, sık sık akciğer enfeksiyonları, kalp yetmezliği ve gelişme geriliği şikayeti ile Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne getirilen Ümmüşan Nazlı Yılmaz isimli bebeğin rahatsızlığının anne karnında açık olan ve doğum sonrası 24 saat içinde kendiliğinden kapanması gereken damarın kapanmadığı ve bebekte çeşitli sağlık problemlerine yol açtığı belirlendi. Hastanede yapılan incelemeler sonucu bebeğe, Patent Duktus Arteriosus (PDA) tanısı konuldu. Ailenin izniyle ameliyata alınan bebeğin yaklaşık 2 saat süren operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi. Ameliyat sorası kontroller yapıldığında Ümmüşan Nazlı bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve iki gün içinde taburcu edildiği belirtildi.

“Bebek ciddi bir kalp yetmezliği içerisindeydi”

Ameliyatı geçekleştiren Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, Ümmüşan Nazlı bebeğin doğduğundan beri takip ettiklerini ve bir türlü kilo almadığını belirterek, “Yapılan muayenelerinde PDA dediğimiz Patent Duktus Arteriosus hastalığı saptandı. Doğumdan önce kapanması gereken damar kapanmadığından ötürü ciddi bir kalp yetmezliği içerisindeydi. Sonunda onunla ilgili olarak ameliyat kararı verdik. Hastanemizde gerçekleştirildiğimiz bir ameliyatla doğumdan kalıntı olan fazla damarı bağladık. Sonrasında yavrumuz kısa sürede toparladı, iyileşti ve 3 gün içinde taburcu ettik. Hastanemizde yaklaşık 10 yıldır açık kalp ameliyatları düzenli olarak yapılmakta ve bazı durumlarda da konjenital kalp ameliyatlarını da yapabilmekteyiz. Ümmüşan Nazlı da bunun en son örneklerinden bir tanesi. Doğumsal kalp hastalıkları dahil açık kalp ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocuklarda tanının erken konması, geri dönüşü olmayan hasarlar oluşmadan ameliyatla bu işlerin düzeltilmesi gerekli. Düşük doğum kilosu tabiî ki ameliyatı zorlaştıran bir etken, bizim bebeğimizde de kilo alma problemi vardı ancak ameliyattan sonraki kontrollerinde kısa sürede bebeğin geliştiğini, kilo aldığını gördük” dedi.